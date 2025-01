Sit in a Piediripa contro il centro commerciale

Sit in dell’opposizione contro il nuovo centro commerciale a Piediripa. L’appuntamento è fissato per sabato alle 11 nel piazzale Salvo D’Acquisto, nei pressi del piazzale prima del ponte per Corridonia. "Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – scrivono Alleanza Verdi Sinistra, Macerata Bene Comune, Macerata Insieme, Macerata Rinnova, Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Giovani Democratici e Strada Comune – per esprimere il nostro fermo dissenso. Finalmente a fine mese le richieste di Alberto Simonetti (foto) arriveranno in consiglio comunale. C’è voluto un suo ricorso perché la maggioranza si è barcamenata nelle proprie spaccature e divisioni con l’assordante silenzio del sindaco che ha nicchiato tutto il tempo. Il progetto rappresenta oggi una scelta insostenibile per il territorio e per la comunità. Le ripercussioni ambientali, economiche e sociali sarebbero gravi e a lungo termine. L’apertura di un nuovo centro aggraverà la crisi dei piccoli commercianti locali, già messi in difficoltà dalla concorrenza delle grandi strutture. Impatto ambientale: ulteriore consumo di suolo e aumento del traffico, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria e della vivibilità della zona. Spreco di risorse: costruire un nuovo complesso quando le strutture esistenti sono ampiamente sufficienti non è giustificabile. Crediamo sia il momento di ripensare lo sviluppo della nostra città, puntando su soluzioni che valorizzino il tessuto urbano esistente, la sostenibilità e le attività locali, anziché favorire un modello di crescita ormai superato, speculativo e dannoso". Di qui l’invito a "tutti i cittadini, le associazioni, i commercianti che hanno sempre tenuto le radici nella propria comunità a fare rete ed unirsi a questa iniziativa per far sentire la propria voce. Insieme possiamo fare la differenza".