Sit-in al circo: "No agli animali in gabbia"

di Giorgio Giannaccini

"Basta al circo con gli animali, spediremo una raccolta firme al governo per chiedere di abolirlo". È stato questo il messaggio lanciato durante il sit-in di protesta, andato in scena ieri sera nella zona del campo sportivo, a sud di Porto Recanati, dove da qualche giorno c’è l’Imperial Royal Circus. A manifestare ecco i volontari dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), insieme a quelli dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Macerata e dell’associazione ’Fratello Cane’ di Civitanova. In pratica, si sono messi là davanti con tanto di cartello in mano che recitavano "Circo con animali, schiavitù legalizzata". Inoltre sono andati a parlare con quelli che entravano nel circo per dissuaderli dal farlo, invitandoli anche a firmare una petizione contro l’uso degli animali nei circhi. Sul posto erano presenti, per il servizio d’ordine, i carabinieri della caserma di Porto Recanati, la Digos e gli agenti della Questura di Macerata. Durante la manifestazione alcuni attivisti dell’Oipa, che fanno parte della sezione delle guardie zoofile, hanno scattato dall’esterno diverse foto degli animali in gabbia. "Ci stupisce che diversi genitori portano qui i loro figli per vedere uno spettacolo agghiacciante, senza rendersi conto del male che viene fatto a questi animali – ha detto Laura Raccosta, delegata provinciale dell’Oipa –. Intanto, in provincia abbiamo raccolto diverse centinaia di firme per la nostra petizione e continueremo a farlo. Delle volte, dopo i controlli svolti dalle forze dell’ordine su nostra segnalazione, è venuto fuori che qualche circo era poi stato multato per come teneva gli animali, oppure è pure successo che si arrivasse al sequestro. Il problema è che l’Europa ha avviato l’iter per vietare gli animali nei circhi, ma in Italia si sta invece ritardo questo processo. Noi ritorneremo a protestare, qualora si presenti un nuovo circo nel Maceratese".