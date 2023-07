Sit-in dei poliziotti "Presto ci saranno 40 pensionamenti, organico all’osso"

di Lorenzo Fava

Carenza di personale e contratti di lavoro bloccati sono i due motivi principali del sit in svolto dagli iscritti al Silp davanti alla questura. Il sindacato di polizia supportato dalla Cgil ha organizzato una giornata a livello nazionale, ieri, per portare alla luce queste tematiche. "In un Paese in cui molto si parla di sicurezza, questi problemi vanno assolutamente affrontati. A Macerata si riflettono i problemi presenti un po’ ovunque - spiega Francesco Menichelli, segretario locale del Silp -. Nella nostra questura sono previsti 40 pensionamenti da qui al 2025 per limite di età, senza contare quelli derivanti da altre cause. Non si sa come questo personale verrà rimpiazzato. La carenza di personale è una problematica a livello nazionale, soprattutto nei ruoli dei poliziotti, ma anche in quelli del personale tecnico e del personale civile, ed ha creato dei vuoti incolmabili all’interno degli uffici, che vengono riempiti con ore di straordinario e doppi turni. Ma la questione più grave è che ancora non si hanno risposte su come affrontare questo periodo di emergenza, né a livello locale, né a livello centrale. Qui la questura e l’unico commissariato della provincia lavorano con circa 200 operatori, più 40 dipendenti tra tecnici e civili. In questi primi 6 mesi dell’anno abbiamo avuto, solo in questura, 9 pensionamenti di poliziotti a fronte di 5 nuovi arrivi di cui uno è andato alla Polizia stradale, e solo grazie all’aggregazione estiva di 8 operatori da altri uffici d’Italia il commissariato riesce a mandare i propri dipendenti in ferie. Inoltre - prosegue Menichelli -, la realizzazione di infrastrutture come la nuova questura e il nuovo distaccamento della Polizia stradale di Civitanova si è impantanata nelle pieghe del Demanio regionale, che sembra non trovare una via d’uscita per i finanziamenti e, nonostante le promesse - prosegue Menichelli -, sembra sia venuta a mancare la volontà di continuare su questa strada".

Silp e Cgil chiedono a livello nazionale, sostanzialmente, che vengano fatte assunzioni straordinarie di poliziotti - questione non toccata dal recente documento di economia e finanza varato dal governo -, e che siano rinnovati i contratti di lavoro del personale; il pagamento tempestivo degli straordinari, oltre ad un aumento degli importi delle pensioni e un immediato riordino delle carriere che comprenda una valorizzazione dei ruoli tecnici. Infine, benessere, perché siano prevenuti suicidi e si possa lavorare con una "disciplina che non sia inquisitoria", come si legge nel comunicato Silp. "Chiediamo al prefetto e al questore che, nei propri ruoli e nei limiti delle loro funzioni, ci diano delle risposte pratiche per risolvere i problemi che - chiude il segretario - stanno diventando sempre più insormontabili".