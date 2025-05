Sit-in del Pd a Villa Buonaccorsi. Ricci punta sul turismo culturale

Oltre 90 persone hanno partecipato al sit-in di lunedì davanti ai cancelli di Villa Buonaccorsi a Potenza Picena. L’iniziativa è stata organizzata dal Pd e ha visto la presenza anche del candidato del partito alle elezioni regionali, Matteo Ricci, di passaggio per l’appuntamento organizzato in serata nel teatro Annibal Caro di Civitanova.

In avvio, l’ex deputato Mario Morgoni ha sottolineato come dal 2022 a oggi nulla sia stato fatto dalla Regione per favorire il trasferimento della villa dallo Stato agli enti locali, attraverso la procedura del federalismo demaniale. Mentre il consigliere regionale del Pd, Romano Carancini, che di recente ha presentato un’interrogazione sulla villa, ha ricostruito l’iter della vicenda partendo dal 2021. "In particolare – afferma il Pd di Potenza Picena – è stato evidenziato come i milioni di euro più volte sbandierati per i restauri giacciano ancora inutilizzati, e il fatto che siano stati dati due incarichi identici da 35mila euro ciascuno per sviluppare idee progettuali.

Invece Matteo Ricci, prossimo candidato alla guida della Regione, ha preso spunto dalla vicenda di Villa Buonaccorsi per illustrare la sua visione complessiva delle potenzialità di sviluppo turistico delle Marche, terz’ultime in Italia per il turismo dall’estero. Potenzialità enormi, che però devono essere supportate da progetti ambiziosi frutto di una strategia che punti sul turismo culturale. Turismo e cultura – concludono i dem – come fattore di progresso civile e di sviluppo economico, in grado di compensare il calo del comparto manifatturiero e dare nuove opportunità occupazionali ai nostri giovani, per consentire loro di scommettere sulla nostra regione.