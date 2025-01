Sit in dell’opposizione a Piediripa: "No al centro commerciale, basta cemento e speculazione"

"Ribadiamo la nostra contrarietà al centro commerciale Simonetti. Siamo vicini alla frazione di Piediripa; Parcaroli rimane fermo, la sua stessa forza politica lo critica. Quando finalmente il progetto verrà portato in Consiglio, faremo valere le istanze dei cittadini". L’opposizione compatta si è riunita a Piediripa in un sit in per dire "No" al progetto del nuovo centro commerciale. Una settantina di persone hanno ascoltato gli argomenti di Pd, Cinque Stelle, Verdi: i consiglieri di opposizione, tra cui Ninfa Contigiani, Andrea Perticarari, Narciso Ricotta, Alberto Cicaré, David Miliozzi, Roberto Spedaletti e Roberto Cherubini si sono compattati. Si sono visti cartelli e striscioni: "No al centro commerciale e agli interessi privati", "Sì al bene comune e alla giusta economia". Gli interventi che si sono susseguiti hanno avuto come focus la tutela dell’ambiente e l’eccessivo temporeggiare del sindaco, "incapace di governare", nel portare la questione in consiglio "per non creare spaccature interne alla maggioranza".

Il sit in, coordinato da Ninfa Contigiani, consigliera Pd, ha visto anche gli interventi di due giovani: Leonardo Piergentili, di Verdi e Sinistra, e Alessandro Margarucci, dei Giovani democratici. Roberto Spedaletti, consigliere dei Cinque Stelle: "Il terzo centro commerciale nel raggio di un chilometro è una porcata. Siamo contrari da sempre. Ci accusarono di ignavia, oggi siamo felici di avere al nostro fianco il Pd. Parcaroli non prende posizione, sono gli stessi consiglieri della maggioranza a criticarlo". "Non capita spesso che la sinistra sia tanto unita – interviene Piergentili –, agiamo contro il capriccio di un privato. Al bene comune viene anteposto l’interesse privato. Vogliamo parchi e spazio verde, centri di aggregazione polivalenti. Lega e FdI non hanno posizioni chiare e – chiude –, il sindaco tace e rimanda la decisione". Cicaré, di Strada comune, parla di "una bolla di speculazione che rovina il terreno, lascia capannoni. La città ha solo da perdere, diciamo no". Margarucci aggiunge: "In quest’area ci sono già due centri commerciali. Alimenteremmo, con il nuovo, il modello del precariato". Narciso Ricotta, del Pd, ripercorre la storia della vicenda e racconta: "L’imprenditore ricorre al Tar per avere una risposta. Nel 2018 il consiglio ha detto no all’unanimità. Nel progetto presentato si chiedeva lo svincolo a San Claudio come condizione necessaria. Dal 2010 sono invece cambiate molte cose, il massimo che Simonetti può chiedere è avere indietro quanto già versato; sono cifre che non mettono a repentaglio la vita del Comune. Parcaroli prometteva il centro commerciale naturale in centro e ha per questo ricevuto le chiavi della città dai commercianti, che oggi farebbero bene a riprenderle". "Parcaroli è favorevole al centro commerciale, ma non porta la questione in consiglio, temporeggia. I posti di lavoro che vogliamo per i giovani – rimarca Perticarari – ammesso che il centro commerciale ne offra, non sono questi. Le associazioni e i commercianti mettano pressione, noi ribadiamo il nostro No". David Miliozzi (Macerata Insieme) ha chiuso il sit in, partecipato nonostante la pioggia: "Diciamo No al centro commerciale, Sì ad una politica seria".