Sit-in di protesta davanti al Cosmari: "Rifiuti, manca programmazione"

"Manca una programmazione. Si mandano i rifiuti in giro senza la responsabilità di prendere una decisione per una soluzione nella provincia di Macerata. Non si può fare lo scaricabarile tra enti locali e Regione". Il candidato governatore Matteo Ricci ieri è intervenuto al sit-in di protesta davanti al Cosmari, in località Piane di Chienti a Tolentino, promosso da Pd, Alleanza verdi e sinistra Avs, Italia Viva, Partito socialista italiano, I Civici e Giovani democratici. Presenti anche diversi sindaci del territorio, come Leonardo Catena di Montecassiano, Andrea Gentili di Monte San Giusto, Giuseppe Fabbroni di Caldarola, e il segretario generale Cgil Macerata Daniele Principi.

"Il nostro presidio – ha proseguito Ricci – è anche per l’occupazione, essendo il Cosmari un’azienda in cui lavorano circa 600 persone, con una maggiore incertezza per il futuro. Il biglietto da visita del nostro territorio dovrebbe essere la pulizia, e non l’emergenza che si è vista a Macerata, città di cultura e bellezza. Bisogna recuperare la programmazione pubblica, aumentare la qualità e la quantità di raccolta differenziata, ridurre in termini preventivi l’immondizia. Il rifiuto si può tracciare, si può premiare chi fa bene. Nel 2009, quando ero presidente della Provincia, non è stato facile spiegare ai cittadini di Tavullia che bisognava ampliare la discarica (nonostante ne venissero chiuse tre su sei), ma chi amministra deve prendersi delle responsabilità. Il cda ha sbattuto la porta in faccia al centrosinistra. Scommetto che il piano di rifiuti non verrà approvato da qui a fine legislatura". Questi gli striscioni del sit-in: "Più riciclo meno Tari", "Sì ambiente no profitto". I vari esponenti delle forze politiche hanno evidenziato "l’aumento della Tari, il peggioramento della percentuale di raccolta differenziata, la scarsità di risorse finanziarie necessarie per la manutenzione e l’innovazione degli impianti", ribadendo il no al termovalorizzatore e chiedendo l’attuazione della tariffa puntuale. "Questo è il monumento dell’inefficienza della destra – è intervenuto il segretario provinciale Pd Angelo Sciapichetti –. Prima il Cosmari, patrimonio pubblico per l’occupazione e la sostenibilità, era un fiore all’occhiello. Il grido di allarme deve essere lanciato". Poi sono intervenuti Matteo Catini (Giovani democratici), Sandro Bisonni (portavoce Avs), Claudio Stura (membro del direttivo Avs), Fabiola Santini (presidente provinciale Italia Viva), Mirco Corridoni (vicesegretario provinciale Partito socialista), Stefano Servili per I Civici (che nei prossimi giorni ufficializzerà la sua candidatura per le Regionali), il consigliere regionale Romano Carancini, la deputata Irene Manzi e Ninfa Contigiani, segretaria Pd Macerata. "La responsabilità è tutta della destra – ha detto Bisonni – che comanda Stato, Regione, Provincia e gran parte dei nostri Comuni. Non sappiamo ancora dove si farà la discarica provinciale, con aggravio dei costi per i cittadini. La giunta Acquaroli punta a fare un inceneritore, che costerà mezzo miliardo con l’ingresso del privato; dovrebbe concentrarsi invece su tariffa puntuale, economica circolare e linea di selezione della plastica". "L’idea del termovalorizzatore è come buttare la palla in tribuna – ha aggiunto Ricci –, ci vogliono tanti anni (e non possiamo restare così) e il bacino delle Marche è piccolo". "Il Cosmari è nato come consorzio pubblico per tenere basse le tariffe e garantire la qualità del servizio", ha ricordato Contigiani. Carancini ha evidenziato il rischio di "privatizzazione della gestione dei rifiuti".