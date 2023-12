Siti per la nuova discarica: "Eliminate quattro aree"

Oltre alla variazione delle tariffe della Tari per il 2024 e 2025, al termine della seduta dell’assemblea dell’Ata 3 di giovedì c’è stato l’aggiornamento dello studio per l’individuazione della sede della nuova discarica provinciale illustrato a voce e tramite diapositive dall’Università di Ancona, insieme con l’ingegnere Massimo Stella. "L’ingegnere incaricato dello studio dei siti potenzialmente idonei ad ospitare la prossima discarica d’ambito, coordinatore del gruppo di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche, ha illustrato finalmente lo stato di avanzamento dell’iter di esame delle aree – ha affermato il sindaco, Giuliana Giampaoli –. Un passo avanti importante nonostante il risultato in chiaro e scuro. In questa prima fase, infatti, sono state definitivamente escluse quattro delle sette aree che comparivano nel famoso elenco dei siti papabili".

Sono risultate "non idonee" le aree: Perella-Campiglia (Corridonia e Monte San Giusto), Gabbi, Ponte Tavole e Colle San Martino. Restano invece ancora nell’elenco come "potenzialmente idonee": Pacigliano (Corridonia e Mogliano), Bore Chienti e Cigliano-Montecavallo. "Quattordici sono le aree che non hanno ancora prodotto osservazioni in quanto reinserite solo dopo la modifica del Piano d’Ambito, poi sedici quelle che non hanno completato la trasmissione dei documenti richiesti, quindi, trenta aree ancora da valutare, cinquantaquattro quelle esaminate di cui venticinque non idonee e ventinove potenzialmente idonee – ha precisato il primo cittadino –. Scende finalmente la pressione su diversi territori che hanno vissuto per anni con troppe incertezze sul loro futuro, ma inevitabilmente l’interesse e l’attenzione si concentrano sulle aree ancora sotto esame. È più che mai necessario lavorare sulle fasi successive di analisi e occorre fare presto, l’impegno dell’amministrazione continua". Sul tema si è fatto sentire anche il comitato "Corridonia green No discarica" guidato dal presidente Andrea Germondari.

"Una volta raccolte le informazioni mancanti per le restanti trenta aree ancora non analizzate, verrà fatto uno studio sulle aree idonee prendendo in considerazione fattori come case sparse e rischio idrogeologico – ha precisato –. Successivamente verrà stilata una graduatoria e verranno fatti rilievi sul campo sulle prime dieci o dodici aree, infine, la decisione spetterà all’Ata. Ora ci concentriamo sui prossimi passi da fare".