Sito per la discarica:: "Non venga scelto qui"

"Non vogliamo figurare nella rosa finale, in caso contrario, ci stiamo attrezzando per vincere questa battaglia". Ecco il monito del presidente del comitato ’Corridonia Green no discarica’ che nell’incontro pubblico tenutosi in un gremito salone del Cag "Pippo per gli Amici", ha dato gli ultimi aggiornamenti sul tema discarica provinciale. A breve dovrebbe essere annunciata l’attesa sintesi dalla quale verranno fuori i siti potenzialmente idonei per ospitare l’impianto di smaltimento rifiuti, dove coinvolti ci sono i territori di Corridonia e Monte San Giusto, così Germondari ha iniziato enunciando alcuni atti fondamentali degli ultimi cinque anni fino al recente via libera del Piano d’ambito. "Negli anni non è mai cambiata rotta – ha affermato – al momento il Piano d’Ambito ci dice che ad ottobre 2023 deve essere stilato il rapporto finale sulla rosa dei siti idonei ma quasi sicuramente slitterà a dicembre o gennaio. Non sappiamo quanti saranno però, per le aree che ne faranno parte, ci sarà poi la valutazione dei criteri volta a formare una nuova graduatoria da parte dell’Ata 3. Invitiamo quindi i consigli comunali di Corridonia e Monte San Giusto ad iniziare ad analizzare il tema in modo da tutelare ambiente, popolazione ed arrivare con una proposta concreta su cui discutere". "Ad oggi i criteri sono tecnici – ha precisato Luca Forte, avvocato del comitato - ma sarà interessante capire se ne verranno creati di merito, ovvero riconducibili anche a scelte politiche, quindi, più difficilmente sindacabili". Ad entrare nei dettagli amministrativi è stato il sindaco Giuliana Giampaoli. "Le modifiche al Piano d’ambito erano ragionevoli anche se da integrare – ha spiegato -. Ufficiosamente so che una buona parte dei siti sono già stati esclusi e non solo accolgo l’appello del comitato, ma invito a suggerire insieme dei criteri da portare al voto in assemblea, non possiamo farci trovare impreparati perché ci saranno sindaci da convincere. Se la discarica sorgerà a Corridonia, dovrò essere certa che il criterio utilizzato per la scelta sia equo e ragionevole".

Diego Pierluigi