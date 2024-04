"Sito per la discarica, ritardi ingiustificabili"

Continua la battaglia del comitato "Corridonia Green No Discarica", il quale ha posto in evidenza la fase di immobilismo in merito alla decisione sul sito che ospiterà il nuovo impianto provinciale di smaltimento rifiuti. "Negli ultimi mesi c’è stato un ampio dibattito per la scelta della futura discarica provinciale – ha affermato il presidente del Comitato, Andrea Germondari -. Alcuni sindaci, tutti i comitati, Confindustria Macerata, il Cosmari, Cna Macerata, la Cgil e Legambiente hanno denunciato lo stallo della politica su un tema così delicato. Le famiglie e le aziende, nonostante facciano la differenziata, stanno pagando e continueranno a pagare un extra-costo per lo smaltimento dei rifiuti". Ad inizio anno, infatti, il Comitato aveva avanzato una richiesta all’Ata 3, primi cittadini compresi, di sostituirsi ai Comuni inadempienti per l’invio delle osservazioni e delle integrazioni inerenti alle macroaree potenzialmente idonee ad ospitare la discarica provinciale, ribadendo di fare presto in quanto ulteriori ritardi non avrebbero fatto altro che aumentare i costi per cittadini ed imprese. "Ricordiamo che l’ultima azione formale dell’Ata 3 risale al 29 agosto dello scorso anno con l’approvazione del Piano d’ambito. Da allora poco o niente è stato fatto. La data di consegna per dicembre 2023 dell’individuazione dei potenziali siti per la discarica è stata ancora una volta disattesa – ha aggiunto Germondari -. Nel frattempo, il nostro Comitato ha riunito l’assemblea dei soci e socie lo scorso 6 febbraio per approvare il bilancio e per programmare le prossime iniziative. Abbiamo già contattato il gruppo di lavoro dell’Università di Ancona ed inviato loro le nostre osservazioni e fatto una richiesta d’accesso agli atti all’Ata 3 ed una richiesta di informazioni al Comune di Corridonia, ma entrambe hanno visto passare abbondantemente i 30 giorni senza una risposta". Oltre a ciò, sono stati decisi ulteriori step da compiere, dove al centro saranno trattati anche i criteri una volta definita la rosa finale. "Abbiamo inoltre richiesto un nuovo incontro con i sindaci ed i capigruppo consiliari di Monte San Giusto e Corridonia - ha annunciato il presidente Germondari -. Il prossimo 18 aprile avremo l’appuntamento con Corridonia e contiamo di ricevere delle novità positive. Non possiamo aspettare che l’attuale fase di campagna elettorale rallenti ancora una volta il procedimento".