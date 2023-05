"Sito web rinnovato, un aiuto al turismo"

Un portale web rinnovato, nel segno di un turismo sempre più destagionalizzato. E’ stato questo il messaggio lanciato, in una conferenza stampa a palazzo Volpini, dall’amministrazione di Porto Recanati che ha voluto presentare il nuovo volto del sito portorecanatiturismo.it, che cura la promozione turistica della città. Erano presenti il sindaco Andrea Michelini, il vicesindaco Giuseppe Casali e il capogruppo di maggioranza Francesco Quercetti, oltre ai tecnici della Omnigraf di Osimo che hanno elaborato il lavoro. Proprio loro hanno spiegato alcune novità: sarà possibile, tramite il sito, selezionare una data e vedere quali strutture recettive avranno camere e posti liberi. O ancora: verrà apposto un qr code sul castello Svevo, che una volta letto dal proprio smartphone fornirà cenni storici e farà accedere a una mappa dei luoghi culturali del paese. Il portale web avrà una veste grafica nuova, colori accattivanti, contenuti e foto che verranno rinnovati continuamente, e tra un paio di giorni sarà già attivo. Il sindaco Michelini ha poi voluto sottolineare che "nell’ultimo anno a Porto Recanati c’è stato un incremento di visitatori di due cifre rispetto al 2019, quando era l’epoca pre Covid". Mentre il capogruppo Quercetti è andato nel particolare, dicendo che tale aumento di visitatori si è registrato "soprattutto a gennaio, febbraio, ottobre e dicembre, e cioè quando in passato si registrava sempre un calo. Sugli arrivi, siamo passati da 68mila arrivi del 2019 a 89mila nel 2022. E come presenze, da 475mila a 484mila". Il vicesindaco Casali ha infine ribadito che "l’obiettivo è la destagionalizzazione. Per questo promuoviamo un brand con un nuovo logo".

g. g.