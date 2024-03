Situazioni critiche e autostima, un corso per imparare a gestirle

Corso sulla prevenzione dei conflitti organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità del comune di Civitanova che ha ottenuto il patrocinio ed il contributo dalla commissione Pari Opportunità della Regione Marche. Il corso è basato sul metodo Mas (movimento, azione sorpresa), ideato e brevettato nel 2012 da Remo Grassetti, con Solidea Vitali mentale coach. Il metodo si basa su principi e non su tecniche. Lo scopo è quello di imparare a prevenire i conflitti, gestire le situazioni critiche, rafforzare l’autostima e l’autocontrollo. Il corso è completamente gratuito per l’utenza e si svolgerà al centro civico di Santa Maria Apparente, in via Crivelli, nei giorni 11, 18 e 25 marzo, dalle 18.30 alle 21.30. Per le iscrizioni è possibile telefonare al 346.1680746