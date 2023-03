Sketch e storici brani che ti passan per la testa

Oggi alle 18, al teatro dello Spirito Santo in piazza Togliatti a Tolentino, va in scena "Zum Zum Zum – Le canzoni che ti passan per la testa". Il Coro della Bura e il Coro Santa Maria del Monte di Macerata eseguiranno brani di musica pop e leggera che vanno dal 1939 al 2008. Non mancheranno poi sketch divertenti de ’Li Spiritusi’. Un pomeriggio di musica e divertimento, promosso dal Coro della Bura in collaborazione con ’Li Spiritusi’ e Pro Loco Tct. Ingresso ad offerta libera. Nel corso degli anni, i componenti del coro della Bura di Tolentino sono aumentati fino a raggiungere oltre le venti unità e l’attività corale è stata organizzata con incontri settimanali: ciò ha permesso di affrontare brani in polifonia (4 voci) di maggiore difficoltà, riscuotendo in ogni esecuzione sempre maggiore consenso e plauso del pubblico.