Sla, malattie rare e handicap grave: fondi dalla Regione

Sla, malattie rare e handicap grave: in arrivo oltre 2 milioni di contributi regionali per i familiari. "Si tratta di misure a favore delle famiglie – dice l’assessore regionale Filippo Saltamartini –. Lo scorso anno i beneficiari sono stati 210: 150 affetti da Sla e 60 da malattie rare". Per i malati di Sla, alle famiglie sono stati messi a disposizione 1,35 milioni che saranno erogati attraverso l’Ast, presentando la richiesta per beneficiare mensilmente di 833 euro se il malato può respirare autonomamente; o di mille euro se respira attaccato a una macchina. Per le famiglie con malati tra 0 e 25 anni, affetti da malattie rare o handicap grave e che necessitano di ventilazione o nutrizione artificiale, sono stati stanziati 700mila euro. Il contributo mensile è di mille euro.