Slalom tra le buche per gli automobilisti

La situazione degli asfalti era – in molte trade – già inaccettabile e dopo il nubifragio è peggiorata in tutti i quartieri. Ieri lungo la statale Adriatica, nel tratto di via De Amicis, si sono aperte tre profonde buche per tappare le quali stavolta si è mosso in giornata il personale del Comune, sollecitato in mattina dalla polizia locale che ha fatto presente all’ufficio tecnico il pericolo rappresentato da quei crateri. Galeotta la grande quantità di acqua caduta nelle precedenti 48 ore, dalla rotatoria di San Marone e fino all’incrocio con via Marconi, sulla corsia direzione nord, si sono formate le tre grosse buche, su un asfalto che era già parecchio malandato. Come quello della vicina via D’Annunzio che da mesi, nonostante sia una delle strade più trafficate della città, non vede una seria manutenzione.

È così in molte zone. Per esempio in corso Garibaldi l’asfalto è ormai scrostato. Tra via Mazzini e via Carnia la carreggiata è disastrata e la pioggia abbondante ha fatto ulteriori danni. Il Comune ha annunciato lavori di sistemazione dallo scorso aprile, un progetto dall’importo di 410mila euro, ma partirà solo il primo stralcio, un appalto da 210mila euro e che prevede la manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra il vialetto sud di piazza XX Settembre e via Carnia, una lunghezza totale del tracciato pari a 600 metri.

Nel frattempo è stato completato il rifacimento di un tratto di viale Vittorio Veneto, l’amministrazione ha messo poi mano a contrada Piane Chienti (195mila euro) ed è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del tratto della provinciale maceratese, tra via del Torrione e via Gobetti (200mila euro la spesa).

Corso Garibaldi sta ancora aspettando che vengano ultimati iter amministrativi per poi dare il via ai lavori, così come tantissime altre strade della città, trascurate per troppi mesi (alcune anni), e questi nonostante nel conto corrente del Comune di Civitaniva risulti stabilmente una giacenza di 22 milioni di euro, somma a cui l’amministrazione potrebbe attingere per avviare un piano asfalti che tenga conto delle tante emergenze.

Lorena Cellini