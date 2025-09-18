Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Macerata
CronacaSlancio al turismo lento nel cratere. Fondi e bandi per l’accoglienza
18 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
  4. Slancio al turismo lento nel cratere. Fondi e bandi per l’accoglienza

Ci sono cinque milioni con il Programma Cammini e gli incentivi per le micro e piccole imprese.

Il segretario Confartigiano Giorgio Menichelli, il commissario Castelli e Chiara Ercoli

Nuove opportunità e bandi per valorizzare il territorio attraverso l’accoglienza. Ad anticipare nuove strategie è stato il commissario Guido Castelli, che nei giorni scorsi ha incontrato gli imprenditori di Confartigianato nel confronto pubblico "Turismo lento e sviluppo del territorio". Accompagnato nella parte tecnica da Chiara Ercoli, dirigente Usr Marche - settore sviluppo del territorio, ha fatto il punto sulle misure legate al Programma Cammini e annunciato altri nuovi incentivi a sostegno degli investimenti sul cratere. In particolare, per la crescita e il rientro di micro e piccole imprese nelle aree colpite dal sisma 2016, è stata prevista una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, con particolare attenzione al cratere ristretto con una riserva del 50 per cento. Diversi gli ambiti che saranno ammessi: manifatturiero, trasformazione prodotti agricoli, servizi, turismo e sport, commercio, con contributi fino al 70 per cento delle spese ammissibili da 30mila a 400mila euro.

Il Programma Cammini vede finanziare per 30 milioni di euro il recupero e la valorizzazione del Cammino Francescano della Marca, Via Lauretana e Cammino dei Cappuccini, con 5 milioni destinati alle imprese tra voucher per migliorare l’accoglienza e l’esperienza del visitatore (un milione) e per investimenti di accoglienza e sviluppo dei servizi (4 milioni).

