Slitta a mercoledì il consiglio comunale

Cambio di data per il consiglio comunale di Morrovalle, in origine programmato per venerdì 28 aprile, che ora si riunirà mercoledì sera (ore 21.15) al Palazzo Lazzarini. Rimangono invariati i nove punti all’ordine del giorno che verranno discussi nel corso dell’assise, tra i quali figurano l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, le approvazioni delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) da applicare per l’anno in corso e del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022 ed a seguire la variazione al bilancio di previsione 20232025 con la relativa applicazione dell’avanzo 2022.