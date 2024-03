Slitta ancora l’ok al bilancio : "Conseguenze serie sulla città"

"Abbiamo appreso che neanche al prossimo consiglio comunale verrà portato per la sua approvazione il bilancio di previsione 2024-2026". Ad affermarlo sono i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, riguardo il bilancio recentemente approvato dalla giunta comunale. "Il termine è scaduto il 15 marzo, quindi il Comune è ufficialmente entrato in gestione provvisoria – tuonano gli esponenti dell’opposizione cittadina –. L’Ente è inadempiente e ci saranno indubbiamente conseguenze serie per la mancata approvazione della legge entro la data prevista. Tra queste, la più complessa, è che la mancata approvazione del bilancio rende illegittima qualsiasi delibera predisposta per aumenti delle aliquote Imu".

Sull’argomento ’assise civica’ gli stessi gruppi consiliari di opposizione erano andati all’attacco anche perché " erano oltre 100 giorni che non si convocava una nuova seduta" (l’ultima era datata 28 novembre), unitamente appunto all’aumento dell’Imu.

"Se a una prima lettura la questione potrebbe quasi essere rassicurante per noi cittadini, purtroppo nella realtà non è così – sottolineano le minoranze –. Da parte della giunta assistiamo a un silenzio è imbarazzante. Noi, invece, delle ipotesi ci sentiamo di farle ovvero: potrebbe spuntare una proroga anche se di norma le proroghe si concedono alcuni giorni prima della scadenza, non dopo e nel caso in cui non ci siano rinvii, la giunta Giampaoli dovrà trovare risorse per circa 470.000 euro, somma che avevano intenzione di coprire appunto con l’aumento dell’Imu previsto dalla delibera del 5 marzo – conclude la minoranza – se la Giunta reperirà tale cifra, a questo punto sarà palese la beffa per noi cittadini perché allora la potevano trovare due settimane fa. Se invece non troveranno queste risorse, secondo quanto dettato dalla normativa allora scenderà in campo la Prefettura".

