Slitta la sentenza su Rigopiano. “Ora altri 5 giorni di attesa, ma la verità deve emergere”

Macerata, 29 novembre 2024 – “Altri cinque giorni di attesa, ma ormai siamo abituati a questo stillicidio. L’importante è che serva per fare emergere tutta la verità e la giustizia che i nostri angeli meritano”. Con queste parole Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, receptionist originario di Pioraco, dopo lo slittamento al 3 dicembre della sentenza della Corte di Cassazione nel procedimento legato alla tragedia di Rigopiano in cui 29 persone persero la vita a causa di una valanga che travolse l’hotel il 18 gennaio del 2017. Tra le 29 vittime c’è anche Emanuele. Sulla stessa lunghezza d’onda Gianluca Tanda, fratello di Marco Tanda, pilota di Castelraimondo, anche lui morto sotto la valanga: “Non so che dire. Mi aspetto che tutto torni alla seconda fase del processo. Forse è meglio lo slittamento per fare uscire una giusta valutazione di tutto e per smorzare un po’ anche gli animi perché comunque abbiamo sentito per l’ennesima volta tutti gli avvocati degli imputati. A volte uscivamo fuori dall’aula perché era davvero troppo ascoltare tutte quelle cose non vere”.

I giudici hanno deciso di rinviare la decisione alla prossima settimana. Il sostituto procuratore ha infatti richiesto un appello bis per l’ex prefetto di Pescara. Ha inoltre sollecitato l’annullamento delle sei assoluzioni. Anche per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta è stato richiesto un nuovo processo di secondo grado. L’avvocato difensore dell’ex prefetto ha detto in aula che "l’indisponibilità della turbina non è mai stata comunicata dalla Provincia alla Prefettura di Pescara”.

“Pensavamo che la sentenza arrivasse in tarda serata – aggiunge mamma Paola –, ma probabilmente il materiale depositato in questi due giorni deve essere esaminato e valutato, perciò attenderemo altri cinque giorni senza illusioni, ma speranzosi in un finale giusto e dignitoso".

"Non si è aggiunto nulla di nuovo – ha raccontato Gianluca Tanda, presidente del ‘Comitato vittime di Rigopiano’ e fratello di Marco –, è sempre quel solito ‘scarica barile’ tra i diversi enti. Ormai cerco di non fare pronostici, di non pensarci anche perché questi giorni sono lunghi. Il primo e il secondo grado per noi sono state due mazzate. Il perimetro dell’investigazione era limitato, mancavano molte persone che dovevano stare all’interno del processo, tutti noi parenti abbiamo chiesto in aula questo a gran voce. Abbiamo affrontato l’Appello non aspettandoci nulla, infatti hanno aggiunto qualcosina includendo all’interno il prefetto per il falso in atti d’ufficio. La responsabilità è anche sua, se avesse aperto prima il centro di coordinamento soccorsi (è stata accertata l’apertura il 18 e non il 16 gennaio), forse oggi non staremmo qui”.

"Per me è indispensabile – ha aggiunto Gianluca Tanda – la parte prefettizia, ma anche quella del depistaggio. La massima autorità dello Stato sul territorio che mente, poi secondo me sono fuori tutte le figure politiche della Regione. È vero sì che le responsabilità politiche non hanno potere decisionale però in quel caso avevano la possibilità di spostare mezzi e uomini a loro piacimento bypassando le sale operative che erano già al collasso. Tutti gli enti non sapevano come comportarsi. Grazie ai giornalisti l’opinione pubblica si è fatta un’idea di cosa è successo. Ora c’è molta più informazione in tutti. Questa è forse la verità che noi cerchiamo”.