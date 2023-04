Slittano i lavori al parco Europa e al ponte della Barchetta

Slitterà al 2025 la riqualificazione del parco Europa, così come l’intervento per l’adeguamento del ponte della Barchetta, a Porto Recanati. Lo ha affermato mercoledì l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, nel corso di un’assemblea pubblica che si è tenuta a Palazzo Volpini. "Quest’anno è prevista la sistemazione dei locali accanto alla stazione ferroviaria, che saranno resi nuovamente fruibili e verranno adoperati per il progetto della ludoteca ‘La Tenda’ - ha illustrato l’assessore Riccetti - mentre per il 2024 sono stati programmati i lavori di completamento degli spazi circostanti al Castello Svevo. Invece, visto che non abbiamo ricevuto i fondi di rigenerazione urbana, sarà inevitabilmente posticipata al 2025 la riqualificazione del parco Europa. Sempre per lo stesso anno, è stato programmato l’adeguamento idraulico del ponte della Barchetta, nella zona sud". Allo stesso tempo, l’assessore Riccetti ha spiegato che "saranno completate le opere di urbanizzazione della lottizzazione ‘Torri d’avvistamento’, che consistono nella sistemazione del verde e nella realizzazione della strada di accesso e del parcheggio, grazie all’escussione della polizza fidejussoria da 541.515 euro. Nel 2023 inizierà la costruzione del nuovo asilo nido di via Argentina, con i 722mila euro del Pnrr e i 412mila di fondi comunali, tramite un mutuo. L’opera dovrà essere completata entro dicembre 2025, ma la nostra intenzione è di concluderla un anno prima". "Al via - ha concluso l’amministratore comunale - pure la difesa della costa a Scossicci, con i nove milioni di finanziamento regionale. Effettueremo un primo stralcio, perché il progetto dell’ingegnere Alessandro Mancinelli ammonta a 28 milioni".

g. g.