Cronaca
CronacaSlot machine illegali al bar, scatta il sequestro
22 ago 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
  3. Cronaca
  Slot machine illegali al bar, scatta il sequestro

Tolentino, controlli della Guardia di finanza con i carabinieri in un locale cittadino: le macchinette erano al di fuori dei circuiti controllati

Le auto dei finanzieri di Camerino e dei carabinieri di Tolentino

Sequestrati tre totem per le slot machine, in un bar di Tolentino: erano scollegati dalla rete telematica di raccolta gioco dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, impedendo in tal modo la lettura dei dati relativi alle somme giocate per la successiva quantificazione dell’imposta dovuta. E ora il titolare rischia multe fino a 50mila euro.

L’operazione è stata messa in campo dalla tenenza di Camerino della Guardia di finanza, insieme con i carabinieri della Compagnia di Tolentino, durante un servizio di repressione dei fenomeni di illegalità nel comparto del gioco pubblico. Nella notte tra lunedì e martedì una pattuglia di finanzieri, impiegata nei servizi ordinari, su attivazione del Nucleo radiomobile di Tolentino, ha effettuato il controllo nel locale, trovando tre dispositivi per il gioco a distanza, i cosiddetti totem. Dalle ricostruzioni, queste apparecchiature venivano utilizzate dai clienti tramite l’impiego di un’apposita parola chiave, che consentiva di connettersi a piattaforme di gioco online non autorizzate, quindi fuori dai circuiti di gioco legali. I militari intervenuti hanno proceduto subito al sequestro amministrativo dei totem illegali, interessando la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli per la successiva adozione dei provvedimenti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Questa va da 5mila a 50mila euro per ciascun apparecchio non conforme alla normativa. Inoltre si rischia la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. Ora Sarà l’ufficio competente delle Dogane a stabilire la misura da adottare.

L’attività di prevenzione e repressione svolta dalla Guardia di finanza nella lotta contro il gioco illegale è rivolta a garantire le entrate fiscali all’erario, a proteggere gli operatori che operano legalmente e subiscono una concorrenza sleale, e a tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, tra cui i minorenni. Le macchinette non a norma fanno caricare ancora più soldi ai fruitori rispetto a quelle in regola; i giocatori si ritrovano così a perdere tanti soldi in un paio d’ore e spesso, disperati, sono loro stessi a chiamare le forze dell’ordine segnalando l’irregolarità.

L’operazione testimonia la sinergia costante che caratterizza l’operato delle forze dell’ordine che quotidianamente collaborano nello svolgimento di attività operative in svariati settori di servizio a tutela dei cittadini.

Lucia Gentili

© Riproduzione riservata