Slot machine illegali al bar, scatta il sequestro

Sequestrati tre totem per le slot machine, in un bar di Tolentino: erano scollegati dalla rete telematica di raccolta gioco dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, impedendo in tal modo la lettura dei dati relativi alle somme giocate per la successiva quantificazione dell’imposta dovuta. E ora il titolare rischia multe fino a 50mila euro.

L’operazione è stata messa in campo dalla tenenza di Camerino della Guardia di finanza, insieme con i carabinieri della Compagnia di Tolentino, durante un servizio di repressione dei fenomeni di illegalità nel comparto del gioco pubblico. Nella notte tra lunedì e martedì una pattuglia di finanzieri, impiegata nei servizi ordinari, su attivazione del Nucleo radiomobile di Tolentino, ha effettuato il controllo nel locale, trovando tre dispositivi per il gioco a distanza, i cosiddetti totem. Dalle ricostruzioni, queste apparecchiature venivano utilizzate dai clienti tramite l’impiego di un’apposita parola chiave, che consentiva di connettersi a piattaforme di gioco online non autorizzate, quindi fuori dai circuiti di gioco legali. I militari intervenuti hanno proceduto subito al sequestro amministrativo dei totem illegali, interessando la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli per la successiva adozione dei provvedimenti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Questa va da 5mila a 50mila euro per ciascun apparecchio non conforme alla normativa. Inoltre si rischia la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. Ora Sarà l’ufficio competente delle Dogane a stabilire la misura da adottare.

L’attività di prevenzione e repressione svolta dalla Guardia di finanza nella lotta contro il gioco illegale è rivolta a garantire le entrate fiscali all’erario, a proteggere gli operatori che operano legalmente e subiscono una concorrenza sleale, e a tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, tra cui i minorenni. Le macchinette non a norma fanno caricare ancora più soldi ai fruitori rispetto a quelle in regola; i giocatori si ritrovano così a perdere tanti soldi in un paio d’ore e spesso, disperati, sono loro stessi a chiamare le forze dell’ordine segnalando l’irregolarità.

L’operazione testimonia la sinergia costante che caratterizza l’operato delle forze dell’ordine che quotidianamente collaborano nello svolgimento di attività operative in svariati settori di servizio a tutela dei cittadini.

Lucia Gentili