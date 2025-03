Slot, ordinanza bis di Parcaroli. Sale chiuse sei ore al giorno. Lampa: "Va ridotta l’offerta"

L’aveva annunciato quando era scoppiata la bufera sul dimezzamento delle ore di stop alle slot machine, e adesso il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato l’ordinanza con la quale torna in parte sui suoi passi, riducendo gli orari di apertura delle sale scommesse. Un dietrofront arrivato pochi giorni il primo provvedimento, con il quale era stata tagliata da otto a quattro ore la fascia in cui il gioco è vietato. Un passo indietro rispetto alla vecchia ordinanza dell’amministrazione Carancini, che nel 2018 aveva introdotto le otto ore di stop. Un tetto che il Comune aveva dovuto rivedere, visto che la nuova legge regionale ha fissato a sei ore la durata massima del divieto. Ma Parcaroli era andato oltre, optando per una pausa forzata di sole quattro ore. Dopo le proteste, è arrivato il cambio di rotta: dal mese prossimo il divieto di giocare sarà valido per sei ore al giornaliere, dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15.

Una retromarcia che va incontro anche alle richieste delle associazioni e di chi ogni giorno è impegnato contro la ludopatia. Come Samuele Lampa, facilitatore di gruppi di auto mutuo aiuto in cui i giocatori d’azzardo parlano della dipendenza e provano a superarla. "Aiutiamo i giocatori patologici e le loro famiglie ad affrontare la situazione – spiega –. L’ordinanza che allargava le maglie di apertura delle sale slot era un problema. Noi ci incontriamo dal 2008, tutti i martedì sera, nei locali dell’Ircr in piazza Mazzini. Nel Maceratese si bruciano in azzardo cifre importanti, e tutto quello che aumenta l’offerta, già amplissima, aggrava il problema – spiega Lampa –, il recente allargamento della fascia oraria di apertura della sale slot aumenta la possibilità che le persone diventino dipendenti. Questo si è reso evidente durante il periodo pandemico; mentre i numeri nel periodo precedente stavano purtroppo salendo, con la chiusura dei locali si era vista una discesa". Resta però il problema del gioco online: "Permette – spiega Lampa – di giocare nell’anonimato e nella segretezza, a tutte le ore del giorno e della notte. Un ulteriore problema dell’online è che inizialmente elargisce importanti bonus, che contribuiscono a togliere al giocatore la percezione della perdita. È in questo modo che si diventa dipendenti. Il giocatore pensa sempre di poter recuperare i soldi persi, che la ruota della fortuna giri in suo favore. I familiari poi inevitabilmente vengono a sapere del problema del gioco. Bollette non pagate e debiti coinvolgono anche molti giovanissimi, che hanno poco più di vent’anni".

Lampa spiega che per uscire dal gorgo "è fondamentale il confronto con persone che non giudicano, e questo è possibile capendo che il problema è diffuso, non solo proprio. Il giocatore d’azzardo patologico è bugiardo, nasconde il problema e le perdite che ne derivano. Nel gruppo di auto mutuo aiuto le persone si riabituano a dire la verità, cosa fondamentale per ricostruirsi e riprendere in mano la propria vita". Il gruppo di auto mutuo aiuto maceratese esiste dal 2008 e si chiama "Giano bifronte", antica divinità latina. Il nome è stato scelto dai partecipanti tempo fa per rappresentare "la doppia faccia del giocatore d’azzardo, che nasconde bugie e intrighi dietro un’apparenza di normalità". Lampa evidenzia che "quello del gioco è un problema sociale importante. L’offerta del gioco è illimitata. In più nella nostra provincia ci sono comuni in cui si spendono in azzardo una cifra spropositata, e questo è segnale che spesso dietro l’azzardo ci sono situazioni poco chiare". Chi volesse rivolgersi al gruppo di auto mutuo aiuto, può contattatare il numero 3498264230.