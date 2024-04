Slow Food incorona la pasta

Grande successo per l’iniziativa "A tavola con il produttore", organizzato da Slow Food, la condotta di Matelica, al ristorante "Due Cigni" di Montecosaro. Agli ospiti è stato servito un menu interamente a base di pasta: dall’antipasto al dolce. Questo particolare menu è già stato sperimentato con successo in altre occasioni, ricevendo l’encomio dell’Accademia italiana della cucina. Prima di passare ad assaporate i piatti i presenti hanno potuto ascoltare gli interventi di Luigi Donnari, titolare del pastificio "La pasta di AL.DO." a Monte San Giusto, che ha raccontato la sua lunga esperienza produttiva, e del dottor Claudio Modesti, consocio Slow Food, che ha parlato degli aspetti salutistici della pasta, alimento principe della Dieta mediterranea.

"Slow Food è un’organizzazione internazionale che nasce in Italia nella seconda metà degli anni ’80 per contrastare l’omologazione alimentare ed il diffondersi della cultura del fast food e della fast life – ha spiegato Michele Cappelletti, presidente della condotta Slow Food di Matelica –: lavoriamo affinché tutti possano avere accesso a un cibo buono, pulito e giusto salvaguardando la diversità ed i saperi tradizionali, nonché favorendo lo scambio di conoscenze in materia alimentare".

La filosofia di Slow Food viene messa in pratica tramite la realizzazione di migliaia di progetti a livello locale, curati dalla rete di volontari ed attivisti coinvolgendo piccoli produttori, cuochi ed insegnanti. A Matelica la condotta di Slow Food conta circa 70 soci.