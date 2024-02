Smack point nei negozi, ecco il contest per San Valentino

Dal 7 al 15 febbraio i commercianti maceratesi allestiranno il negozio a tema "Amore", invitando i clienti a scattare foto di baci e quanto rappresenti a loro gusto l’idea del sentimento. Tutto ciò servirà a dar via a un contest online dove la foto che conterà più like riceverà un omaggio. L’iniziativa è dell’associazione commercianti Macerata. Gli operatori potranno aderire senza quote, allestendo uno "Smack point", con cornici, sedie o poltrone, dove i clienti potranno, in onore di San Valentino, scattare la foto. Chi vorrà potrà scrivere una frase significativa sull’amore, insieme al proprio contatto telefonico. I biglietti andranno riposti in uno scatolone: quando il 20 febbraio i contenitori dei vari negozi saranno raccolti, l’associazione commercianti estrarrà in diretta Instagram i vincitori, omaggiando anche loro con una sorpresa.