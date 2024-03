Smaltimento dei rifiuti: consumati troppi sacchetti, il Comune invita a risparmiare

"Dalla collaborazione con il Cosmari e dai costanti report siamo venuti a sapere che lo scorso anno sono stati distribuiti all’incirca 4 milioni di sacchetti, cioè ogni cittadino di Tolentino avrebbe usufruito di circa 250 sacchetti, con un costo per la collettività molto elevato". A rendere noto questo aspetto legato alla raccolta differenziata dei rifiuti è l’Amministrazione comunale di Tolentino sottolineando che "il numero non trova giustificazione alcuna". Da qui l’attivazione, "a seguito del lavoro svolto anche dal consigliere comunale con delega all’Ambiente, Antonio Trombetta", di una serie di colloqui con i commercianti che effettuano la distribuzione "al fine di migliorare questo fondamentale servizio". Inoltre viene comunicata un’altra novità: "Non sono stati consegnati nelle case dei cittadini, in avvio di 2024, gli eco-calendari come normalmente avveniva in passato - sottolinea l’Amministrazione comunale - perché abbiamo ricevuto alcune lamentele, tra cui quella più rilevante che non tutti i cittadini ricevessero questo utile strumento, soprattutto i residenti delle contrade. Per ovviare a questo disservizio abbiamo deciso di pubblicare con cadenza semestrale direttamente sulla pagina dell’Amministrazione il calendario e inoltre per chi vorrà, potrà essere ritirata una copia fisica dello stesso presso i punti di distribuzione dove normalmente si prendono i sacchetti per la differenziata. E’ possibile trovare anche il banner dell’eco-calendario in pdf digitale sul sito del Comune. Infine, come già sta accadendo in altri Comuni, verrà attivato anche a Tolentino un periodo di prova con la tariffa puntuale, che comporta sacchetti con i microchip".