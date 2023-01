Smaltimento rifiuti: aumentano i controllori

di Lucia Gentili

Un nuovo ispettore ambientale del Cosmari ha giurato, ieri, nella sala riunioni del municipio di Tolentino. Il sarnanese Simone Salari, dopo aver superato un concorso (riservato al personale interno in possesso dei titoli e dei requisiti) e frequentato uno specifico corso di formazione con superamento dell’esame finale, ha prestato giuramento di fronte al sindaco Mauro Sclavi, al vicepresidente facente funzione del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, al direttore generale Brigitte Pellei e al responsabile della formazione, Alberto Casoni. E la ’squadra’ degli ispettori ambientali sale a quota 35 in tutto. Una scelta attivata a Tolentino che ha fatto da apripista dallo scorso aprile a Morrovalle e Recanati; i prossimi saranno Colmurano e Porto Recanati. Gli ispettori ambientali in maniera periodica effettuano controlli sul territorio per educare i cittadini-utenti, così da prevenire comportamenti errati e non rispettosi del regolamento del ’porta a porta’ e abbandoni selvaggi di immondizia. L’obiettivo: migliorare la qualità e la percentuale della differenziata. Si tratta di figure di ausilio sia agli agenti della Polizia locale che agli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti e al servizio di igiene urbana. "Gli ispettori ambientali hanno bussato a case e attività economiche – ha spiegato Giampaoli – per approfondire e verificare alcune situazioni. Non possono elevare sanzioni, ma preparano relazioni. Non sono un organo di polizia, ma di collaborazione con il Comune per dare un servizio in più ai cittadini. Stiamo valutando anche l’inserimento di fototrappole". Una ventina le relazioni fatte, ma centinaia i controlli. "Gli ispettori forniscono indicazioni ben precise su determinate situazioni aziendali e punti critici della città – ha aggiunto il direttore Pellei -. Segniamo un mattone in più per una maggiore corresponsabilità da parte di tutti. È stata fatta una lunga campagna di sensibilizzazione. E il risultato si è visto sul territorio: diverse situazioni sono state sanate e sono stati risolti dubbi di cittadini e imprese sul conferimento rifiuti. Anche perché un conferimento errato comporta un danno ambientale ed economico". "È importante educare sul fronte rifiuti in un’ottica di prevenzione – ha aggiunto il sindaco Sclavi –, ma nella fase successiva, per chi non capisce e si rende responsabile di violazioni, diventerà necessario iniziare a fare multe". "A breve verrà aggiornato anche il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti" ha detto il consigliere delegato Antonio Trombetta. "Siamo divulgatori delle norme – ha concluso il maggiore Casoni -, per informare la cittadinanza. Una buona gestione equivale a salute e qualità della vita migliore".