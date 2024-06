Smantellata l’isola ecologica all’Hotel House

È stata totalmente smantellata ieri l’isola ecologica a fianco all’Hotel House di Porto Recanati. Da tempo versava in uno stato di degrado, spesso si vedevano i topi scorazzare tra i rifiuti. La decisione è stata presa dal Comune, dopo le proteste di alcuni cittadini. "Gli operatori del Cosmari hanno vuotato l’isola ecologica di via D’Acquisto – ha spiegato il sindaco Andrea Michelini in un comunicato –, ripulendola da ogni materiale che vi era stato impropriamente depositato e ripristinando le condizioni di decoro. A fronte di una oggettiva impossibilità nel mantenere condizioni minime di pulizia, la scelta della giunta, di concerto con l’amministratrice del condominio Enrica Fedeli, è stata la chiusura del sito. Da oggi, chiunque necessiti di liberarsi dei rifiuti non smaltibili con il normale sistema di raccolta dovrà recarsi all’isola ecologica di Santa Maria in Potenza, a poche decine di metri in linea d’aria. Gli orari di apertura: lunedì 9-12, martedì 9-12 e 15-18, mercoledì 9-12, giovedì 9-12, venerdì 9-12, sabato 9-12 e 15-18". Soddisfatto Maurizio Rizzi, proprietario di una seconda casa in via D’Acquisto, che nelle scorse settimane si era lamentato sul Carlino per la situazione: "Il 13 giugno ho mandato una segnalazione all’Arp Marche e ieri il sito è stato ripulito e chiuso. Confido nel senso civico degli abitanti della zona, e non solo, perché la situazione venga mantenuta nello stato in cui si trova adesso".