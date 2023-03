"Smantelleremo il Covid hospital cittadino"

di Giuliano Forani

L’amministrazione comunale ha ricordato le vittime del Covid, che anche in città ha seminato lutti e dolore. Alla cerimonia al parco Cecchetti hanno partecipato tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, i consiglieri di maggioranza e d’opposizione, così come diversi cittadini. Particolarmente toccante è stata la rievocazione del periodo più duro della pandemia, tre anni fa, fatto dal presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani, che da medico ha vissuto da vicino l’esperienza: "Ricordo i giorni e le notti trascorsi in reparto, dentro tute ermetiche, visiere e mascherine; ricordo colleghi e amici che diventavano pazienti, la solitudine e la paura negli occhi dei malati, lo smarrimento e il senso di impotenza dei familiari. E poi il sacrificio a cui si sono sottoposti medici, infermieri e volontari nel periodo della grande emergenza. Alle vittime e alle loro famiglie, giunga il mio affettuoso abbraccio e quello di tutta la città". Poi il sindaco Fabrizio Ciarapica: "In occasione di questa giornata abbiamo messo a dimora un albero d’ulivo, è l’albero della memoria che ricorda quanti hanno perso la vita a causa del virus. Un segno vivo di rinascita e forza contro ogni difficoltà, un simbolo di fiducia e speranza per il nostro futuro". Ciarapica ha poi ricordato lo smarrimento di quei giorni, la paura e le preoccupazioni, la solitudine dei malati, il disagio della didattica a distanza, la precarietà economica, i Dpcm e le ordinanze per disciplinare la vita quotidiana. E infine una citazione per il Covid hospital, una "struttura all’avanguardia, simbolo della tenacia e della capacità di rispondere anche alle grandi emergenze". A rendere testimonianza del dramma, oltre Troiani e Ciarapica, anche Daniela Corsi, dirigente del reparto di Rianimazione ed ex direttore dell’Ast Macerata, e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, oltre al vice sindaco Claudio Morresi, l’assessore Roberta Belletti, il coordinatore della Protezione civile Aurelio Del Medico e in consiglieri Paola Fontana, Paola Campetelli, Roberto Tiberi, Francesco Micucci, Piero Gismondi e Mirella Paglialunga. La Corsi ha detto che "le ferite non sono ancora cicatrizzate, però siamo convinti che la sanità pian piano potrà riemergere per garantire le risposte ai cittadini. Non bisogna dimenticare". Borroni invece: "Dopo che l’Oms dichiarerà ufficialmente conclusa la pandemia ci muoveremo per lo smantellamento del Covid hospital". Don Piero ha recitato la preghiera della Madonna del Pianto e benedetto la pianta d’ulivo; quindi le note del ’Silenzio d’ordinanza’ ad opera del trombettista Federico Perugini e la deposizione del serto floreale da parte del sindaco, accanto a una targa che recita: "Questo albero sia memoria viva delle vittime della pandemia da Covid-19".