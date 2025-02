"Smart village", una struttura innovativa per la terza età

Porre attenzione alla gestione degli anziani in condizioni di pre-fragilità che possono vivere da soli e che hanno ancora un buon grado di autonomia fisica e cognitiva, in modo da servire il territorio in modo più efficace, sia dal punto di vista sociale che sanitario. È questo l’obiettivo di "Smart village: un modello innovativo di assistenza socio-sanitaria", un progetto di cooperazione interterritoriale nell’area del sisma, i cui partner sono Gal "fermano" (leader), Gal "Colli Esini - San Vicino", Gal "Piceno", Gal "Sibilla", iniziativa a cui ha aderito anche l’Ast 3 di Macerata. "Il progetto – si spiega nella relativa determina – è finalizzato allo sviluppo di azioni a favore della popolazione anziana residente nel cratere sismico, per il mantenimento – più a lungo possibile – di una vita autonoma nella propria abitazione, anche nel caso di anziani soli. L’iniziativa deriva da uno studio effettuato con il coordinamento tecnico-scientifico dell’Università Politecnica delle Marche e il coinvolgimento di Asur, Inrca e Ambito territoriale sociale, dei medici di medicina generale presenti sul territorio, su di un significativo campione di anziani over 75, circa 1.300 persone abitanti in un’area a cavallo tra il territorio fermano e quello maceratese ricadente nel cratere sismico (in particolare il territorio dei comuni di Monte Vidon Corrado, Massa Fermana, Montappone, Falerone, Servigliano, Monteleone di Fermo, Belmonte Piceno, Mogliano e Petriolo)". Concretamente si cercherà di mettere a sistema in modo sinergico le strutture pubbliche e private già esistenti in modo da innestare il modello Smart Village "senza stravolgere l’ecosistema preesistente". Il modello prevede il monitoraggio dello stato di salute fisico e cognitivo delle persone, a livello domiciliare, per prevenire eventi acuti e migliorare la qualità della vita, in autonomia e in un contesto sociale rigenerato. La sinergia di soluzioni tecnologiche (ad esempio sensori ambientali e indossabili), con modelli di servizio inclusivi da attivare sul territorio grazie ad operatori specializzati in ambito sanitario e sociale, permette di poter costruire un sistema sostenibile e di qualità molto più elevata rispetto a quelli attuali.

f. v.