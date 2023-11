Smartphone e usi, un incontro ad hoc aperto ai cittadini

Uso selvaggio degli smartphone, se ne parlerà venerdì alle 21 nella sala consiliare di via Buozzi in un incontro aperto alla cittadinanza sul tema ‘Vita da smartphone’, organizzato dall’amministrazione comunale (assessorato servizi sociali), con garantito il servizio di interpretariato Lis. Il dibattito sarà incentrato sulla specifica dipendenza patologica, denominata ‘nomofobia’, con l’approfondimento degli aspetti legati all’uso non consapevole dei cellulari da parte di adolescenti e di giovani. Un problema che sarà illustrato dal dottor Marco Moglie. A seguire, il professor Agostino Basile, pedagogista esperto in tematiche di disagio giovanile, proporrà altri spunti di riflessione sull’argomento ‘Bambini ed adulti: connessi o isolati? Bambini più attenti o più distratti?’. L’evento è aperto a tutti, in particolar modo a genitori, insegnanti e ai giovani. All’incontro porteranno i saluti l’assessore Barbara Capponi e il presidente della commissione Cultura Gianluca Crocetti.