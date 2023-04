"Smitch in Blu Ray", la band torna alla ribalta con "Superluna"

Dopo il successo di "Io Mi Do Fuoco", gli Smitch in Blu Ray tornano alla ribalta della scena musicale italiana con "Superluna". Il brano ha riscosso un grande successo di critica avendo partecipato al concorso Sanremo Rock dove gli Smitch in Blu Ray sono saliti sul palco del celebre Teatro Ariston mancando per poco la vittoria della classifica generale della finalissima.

Il singolo "Superluna", co-prodotto e distribuito dall’etichetta Nügo, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming per l’ascolto e l’acquisto e dà lo slancio per una nuova produzione discografica che è già in lavorazione da parte della band.