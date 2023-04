Smontate le ante, si passa al restauro di Porta Piana

Chissà da quanto tempo non erano state tolte le due poderose ante che nel pomeriggio di ieri gli incaricati d’una ditta specializzata (nella foto) hanno divelto dai cardini di Porta Pia, ovvero Piana, l’antica Porta Montana da cui si accedeva nel centro storico. Porta Piana venne costruita nel 1835 e intitolata al papa Pio VIII Castiglioni. Autore del progetto, l’architetto settempedano Ireneo Aleandri. Il maestoso infisso era stato sottoposto a un intervento eseguito in loco nel 2004. Ora l’attuale giunta municipale ha disposto per sottoporre le due ante, ciascuna in pregiato legno di rovere, alta una quindicina di metri e pesante 30 quintali, a una completa ristrutturazione che verrà eseguita in laboratorio dalla restauratrice Maria Luisa Omenetti Tronelli. La lunetta, pure in legno, verrà sistemata senza essere tolta. Ogni anta è stata imbracata con fasce, smontata dai cardini e adagiata sul pianale d’un autoveicolo specializzato. Porta Piana e l’area circostante saranno interessate a lavori e all’installazione d’un moderno impianto d’illuminazione che verrà inaugurato il 2 giugno.

Gianfilippo Centanni