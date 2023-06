Smottamenti e disagi: "La situazione è critica"

Bomba d’acqua anche a Matelica, ieri pomeriggio, con grandi disagi, smottamenti diffusi e allagamenti anche nel centro abitato. Le più colpite sono state le zone di San Rocco e località Fonticelle, con detriti e fango sulle strade e nella zona della stazione ferroviaria (dove, tra l’altro, erano in corso dei lavori), così come in altre località, come ad esempio nelle zone di Peschiera, Crinacci e Campamante, dove alcune auto sono rimaste bloccate. Fin da subito si sono messi in moto i volontari della Protezione civile, gli operai comunali e i vigili del fuoco. "Purtroppo, a distanza di alcuni mesi siamo stati di nuovo colpiti da un evento atmosferico molto violento, che ha evidenziato ancora una volta quanto sia necessario intervenire con lavori straordinari – commenta l’amministrazione –. Questi fenomeni non sono più così rari. La situazione è critica".