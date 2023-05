Soavi melodie: doppio appuntamento finale

La chiesa delle Anime ospita altri due appuntamenti della sesta edizione del ‘Festival della musica da camera’. Le tre serate precedenti, del 23, 29 e 30 aprile, hanno fatto registrare ottimi successo di pubblico e ora l’attenzione è tutta rivolta a domani, quando alle 21 sarà il violino di Aldo Campagnari ad allietare i presenti. Domenica, alle 18, spazio ai soprani Chiara Mogini e Silvia Lee e al pianista Alessandro D’Agostini. L’iniziativa è a cura di Lorenzo Perugini dell’associazione culturale L’Enarmonica, direttore artistico dell’iniziativa. "Gli spettacoli precedenti sono stati pieni disoddisfazione – commenta Perugini – sia per i luoghi scelti, così suggestivi, sia per l’organizzazione. Ma ancor di più, per il pubblico che è accorso numeroso". Anche le due serate finali sono a ingresso libero, ma si consiglia di prenotare il posto al 328 4681751. ‘Il festival della musica da Camera’ è patrocinato dal Comune, dalla Regione e si avvale della collaborazione del Conservatorio Rossini di Pesaro e della Società italiana di musica contemporanea, oltre che del contributo di Elettromedia e Banco Marchigiano.

Francesco Rossetti