Soccorritrice aggredita: "Telecamere sui mezzi"

Una soccorritrice della Croce Gialla di Recanati è stata aggredita a pugni alcune settimane fa all’interno dell’ambulanza da un paziente in stato di agitazione. Un episodio grave che ha destato forte preoccupazione tra i volontari e la presidente dell’associazione, Elisabetta Bernacchini, sottolinea come simili situazioni, purtroppo, non siano più rare. "Le telecamere a bordo potrebbero essere un deterrente – spiega Bernacchini –, ma se chi ti aggredisce è sotto effetto di alcol o stupefacenti, la videocamera non basta. Serve una riflessione più ampia sulla sicurezza del personale".

Tra le proposte c’è anche quella di far partire i mezzi con tre soccorritori invece che due, ma il protocollo regionale non lo prevede e le risorse non sono sufficienti. La presidente assicura che il tema della sicurezza sarà portato avanti con decisione: "Ho già parlato con i vertici delle pubbliche assistenze, sarà uno dei nostri impegni prioritari. Dobbiamo proteggere i nostri volontari, perché senza di loro non potremmo garantire i servizi che ogni giorno sostengono la comunità. I volontari sono diventati una merce preziosa – aggiunge – e non ne abbiamo abbastanza per coprire i turni. Quando possibile inseriamo i nuovi per fargli fare esperienza, ma spesso non riusciamo ad avere la terza unità a bordo".

Nonostante le difficoltà, l’associazione conta poco meno di 90 volontari, impegnati non solo nei servizi di emergenza, ma anche nel trasporto di studenti disabili, accompagnamento ad appuntamenti medici, consegna di pasti e assistenza agli anziani. "Non c’è solo l’emergenza – sottolinea la presidente – ma tante attività che tengono viva la comunità e che permettono a ciascuno di trovare il proprio ruolo, dai giovani agli anziani". Bernacchini racconta la ricchezza dell’esperienza di volontariato: "È bello perché conosci tante realtà, in un periodo in cui le persone si frequentano solo sui social: qui, invece, ci si incontra davvero, anche nei momenti di difficoltà. Da noi convivono ragazzi di 16 anni con volontari di 60: è questa la nostra forza".

Quest’anno la Croce Gialla può contare anche su quattro giovani del servizio civile. Un altro punto critico è la scarsa presenza femminile. "Le donne sono poche, anche se molto combattive e appassionate. Ne servirebbero di più, perché la donna porta sempre un valore aggiunto" afferma infine Bernacchini.