Soccorsi e lotta allo spaccio Premiati gli agenti in prima linea

di Paola Pagnanelli

Dalle operazioni antidroga agli interventi in emergenza per soccorrere i cittadini: nove agenti della polizia di Stato sono stati premiati nel corso della cerimonia nella caserma Pasquale Paola. In particolare, l’ispettore Gianluca Romagnoli, i vice sovrintendenti Giuseppina Pinna ed Emanuele Balzi, colonne della sezione antidroga della Squadra mobile, hanno ricevuto l’encomio per le indagini del 2019, che portarono all’arresto di sei persone per spaccio di cocaina. Il vice ispettore Eno Scagnetti, il sovrintendente Fausto Minichelli, il vice sovrintendente Flaviano Luciani e l’assistente capo Pierluigi Zippilli della Volante hanno ricevuto l’encomio per un arresto per spaccio di cocaina fatto a Macerata a giugno del 2018. Enconio all’assistente capo Lorenzo Pezzola, per il soccorso a Civitanova nel luglio 2020, quando un uomo si era barricato nella casa satura di gas. Encomio infine al vice ispettore Andrea Elisei, per l’arresto di un uomo per tentato omicidio, a Roma nel 2017. Il questore Vincenzo Trombadore ha premiato poi gli studenti per il concorso "PretenDiamo Legalità": prime classificate le sezioni C e D della primaria Lodi di Matelica, per le medie la prima C dell’istituto Tacchi Venturi di San Severino, per le superiori la quarta D del liceo artistico Cantalamessa. Nel suo discorso, il questore Trombadore ha ringraziato tutte le autorità, sottolineando l’importanza dei momenti di confronto e di collaborazione. A questo proposito ha ricordato anche l’utilità dei sistemi di videosorveglianza attivati dai Comuni, per la sicurezza. "Per far bene il nostro lavoro occorrono il supporto e la dialettica con la società, le università, le scuole, le associazioni di categoria, i commercianti. È da questi che si raccolgono le richieste di sicurezza, è dal mondo della cultura che si intraprendono utili percorsi".