Soccorsi tre ragazzi ubriachi. Tra loro anche una 17enne

Soccorsi tre giovani in coma etilico, tra loro anche una 17enne trovata priva di conoscenza. Ancora una notte di eccessi sul lungomare sud di Civitanova, dove tre ragazzi giovani, tutti e tre residenti nell’anconetano, sono stati soccorsi, in tre diverse circostanze, dal personale del 118 e della Croce Verde: avevano bevuto fino a stare male. È quanto accaduto l’altra notte sul lungomare Piermanni, davanti ad alcuni locali. Nell’arco della nottata sono stati tre gli interventi per abuso di alcol. La più grave, una 17enne, è stata soccorsa intorno alle 3.30. Per il troppo alcol aveva perso i sensi ed è stata portata all’ospedale di Civitanova Alta. Un altro dei giovani soccorsi a poco tempo di distanza, sempre sul lungomare, era, invece, in stato di semi-incoscienza. Sono stati numerosi gli interventi in questi giorni per soccorrere giovanissimi che avevano alzato il gomito. Soltanto poche ore prima di questi tre, due ambulanze, intorno alle 17, erano intervenute sul lungomare centro, nel tratto di spiaggia libera, per soccorrere un 13enne e un 15enne che avevano bevuto vodka. Il più piccolo è finito all’ospedale, l’altro ha dato in escandescenze alla vista di carabinieri e soccorritori e ha creato caos pure al pronto soccorso dove è arrivato a bordo di una ambulanza.