Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaSoccorso in strada per un malore. Dà in escandescenze in ambulanza
21 set 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Soccorso in strada per un malore. Dà in escandescenze in ambulanza

Soccorso in strada per un malore. Dà in escandescenze in ambulanza

Cingoli, un ventenne ha causato diversi danni al mezzo dei volontari della Piros. Sedato e ricoverato a Jesi.

Un’ambulanza del 118 (foto d’archivio)

Un’ambulanza del 118 (foto d’archivio)

Per approfondire:

Soccorso dal personale sanitario, un giovane ha dato in escandescenze in ambulanza. È successo a Cingoli ieri nella tarda mattinata.

Verso mezzogiorno il ragazzo è stato visto seduto a terra in un angolo del piazzale Carducci, conosciuto come piazza Padella, nei pressi del ristorante. Il ventenne, originario del Marocco e qui arrivato da circa un mese, pur non esprimendosi in italiano faceva intendere di essere in preda a forti dolori addominali. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è stata inviata una squadra della Piros, l’associazione di pubblica assistenza di Apiro. Gli operatori sanitari hanno iniziato a praticare al sofferente i primi esami, da eseguire a bordo dell’ambulanza. Ma il giovane ha dato in escandescenze, danneggiando la barella su cui era stato posto, sferrando pugni anche sul monitor e sull’aspiratore. Impressionati, i due volontari della Piros hanno deciso di chiedere l’intervento della centrale che ha contattato il 118. Dall’ospedale cingolano è arrivata l’equipe dell’automedica: il dottore è riuscito a sedare il ragazzo, intanto giungeva anche la pattuglia della polizia locale per l’identificazione. Alla fine, a bordo del mezzo del 118 il nordafricano è stato trasportato all’ospedale di Jesi, dov’è ricoverato per essere sottoposto ai necessari accertamenti.

Gianfilippo Centanni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata