Soccorso in strada per un malore. Dà in escandescenze in ambulanza

Soccorso dal personale sanitario, un giovane ha dato in escandescenze in ambulanza. È successo a Cingoli ieri nella tarda mattinata.

Verso mezzogiorno il ragazzo è stato visto seduto a terra in un angolo del piazzale Carducci, conosciuto come piazza Padella, nei pressi del ristorante. Il ventenne, originario del Marocco e qui arrivato da circa un mese, pur non esprimendosi in italiano faceva intendere di essere in preda a forti dolori addominali. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è stata inviata una squadra della Piros, l’associazione di pubblica assistenza di Apiro. Gli operatori sanitari hanno iniziato a praticare al sofferente i primi esami, da eseguire a bordo dell’ambulanza. Ma il giovane ha dato in escandescenze, danneggiando la barella su cui era stato posto, sferrando pugni anche sul monitor e sull’aspiratore. Impressionati, i due volontari della Piros hanno deciso di chiedere l’intervento della centrale che ha contattato il 118. Dall’ospedale cingolano è arrivata l’equipe dell’automedica: il dottore è riuscito a sedare il ragazzo, intanto giungeva anche la pattuglia della polizia locale per l’identificazione. Alla fine, a bordo del mezzo del 118 il nordafricano è stato trasportato all’ospedale di Jesi, dov’è ricoverato per essere sottoposto ai necessari accertamenti.

Gianfilippo Centanni