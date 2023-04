Soccorso pediatrico, il secondo incontro venerdì alle 21

Secondo appuntamento con il soccorso pediatrico, la serie di tre incontri organizzati dal Comune tramite la consigliera Alessandra Perugini, ed Anas, l’associazione nazionale per l’azione sociale, in collaborazione con Uil Fpl, Centro di formazione ‘Soccorriamo’ e parrocchia della Santissima Annunziata . Il corso di venerdì, che si terrà alle 21 al cinema Moderno, si intitola ‘Pillole di pediatria- Quando recarsi in Pronto soccorso’ e saranno proprio gli operatori di ‘Soccorriamo’, seguendo le linee guida dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, ad istruire i presenti su come comportarsi in caso di presenza di sintomi nei più piccoli. "L’iniziativa – spiega la Perugini – è utile anche per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell’infanzia. D’altronde i bambini sono il nostro futuro ed è molto importante acquisire determinate conoscenze". Il corso è gratuito e aperto a tutti. Iscrizioni su Whats’App al numero 347 3506811. La prima serata, sulla disostruzione delle vie aree, si tenne lo scorso 17 marzo.

f. r.