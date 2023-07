"Social card da un euro al giorno: è un’offesa"

Nel 2022, l’11,6% della popolazione marchigiana risulta a rischio povertà, percentuale in aumento di 3,6 punti rispetto al 2021, un incremento che è il più alto tra tutte le regioni. Aumenta anche, in controtendenza con la media italiana, la popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, che passa dall’11,5% al 13,6%. Un peggioramento che ha avuto dei riflessi anche nel mercato del lavoro, in quanto la bassa intensità di lavoro passa dal 5,7% al 6,4% (indicatore che a livello nazionale registra invece una diminuzione). "Sono dati che indicano come nella nostra regione aumenti il numero di occupati a bassa intensità lavorativa. Ciò conferma che sempre più persone hanno come unica forma di sostentamento un lavoro occasionale, vero e proprio campanello di allarme per il rischio di povertà", evidenzia Eleonora Fontana segretaria Cgil. A fronte di questa situazione il Governo smantella reddito e pensione di cittadinanza che nelle Marche, sempre nel 2022, hanno riguardato 20.071 nuclei familiari, coinvolgendo 41.043 persone (il 2,8% del totale della popolazione). Un contesto nel quale la Social Card "Dedicata a te", 382 euro annui, poco più di 1 euro al giorno, "è un vero schiaffo alla povertà più che un aiuto economico", sottolinea Loredana Longhin, della Cgil regionale. Le Card consegnate ai Comuni nelle Marche sono 22.286: 5.444 per la provincia di Ancona, 3.522 per quella di Ascoli Piceno, 3.582 per quella di Fermo, 4.483 per quella di Macerata e 5.255 per quella di Pesaro e Urbino. Come noto, i requisiti per poter ricevere la carta sono molto stringenti: viene escluso chi percepisce la Naspi o il reddito di cittadinanza, chi ha un Isee superiore ai 15mila euro, le famiglie con meno di tre componenti. "Questa misura è una beffa, un mix tra sciatteria e becero paternalismo – prosegue Longhin - Con questo provvedimento il povero è visto come irresponsabile, moralmente inaffidabile. Questo si desume dai beni che si possono comprare: il decreto, infatti, ha previsto un elenco tassativo di beni, che sfiora il ridicolo". La conclusione è amara: "C’è un accanimento senza precedenti da parte di questo Governo contro le persone povere, un gusto sadico a perseguitare persone che sono in difficoltà quando invece sarebbe importante mettere in campo sia politiche espansive di solidarietà sia politiche attive del lavoro capaci di migliorare la condizione di vita di queste persone".