Social card, il consigliere Del Gobbo: "Quante ne sono state assegnate?"

Il consiglio comunale di Macerata è ancora in pausa almeno fino alla metà di settembre, ma alcuni consiglieri stanno sfruttando questi giorni per scrivere interrogazioni e mozioni da presentare poi alla ripresa dei lavori. Maurizio Del Gobbo (Pd), ad esempio, ha lavorato per chiedere al Comune alcuni dettagli relativi alla social card, la carta prepagata per il sostegno delle famiglie meno abbienti varata dal governo che prevede un contributo una tantum di 382 euro per i nuclei che presentano un Isee inferiore a 15mila euro. "Nel 2022 nelle Marche è stato registrato un aumento del 3,6% del rischio povertà rispetto al 2021, il più alto fra tutte le regioni ma, nel corso del 2023, verrà progressivamente sospesa l’erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza per essere sostituite con altre misure di sostegno alla povertà quali il Mia (misura di inclusione attiva) – scrive il consigliere –. I comuni avrebbero fatto partire dal 18 luglio le comunicazioni ufficiali ai beneficiari con le istruzioni sul ritiro della social card negli uffici postali e, secondo una prima valutazione, si stima che nelle Marche le social card consegnate ai Comuni sono 22.286, di cui 4.483 per quelli della provincia di Macerata. Per questo si interroga la nostra amministrazione per sapere quante social card sono state assegnate in città, quando e con quali modalità sono state consegnate ai nuclei familiari aventi diritto; sulla base di quali criteri è stata formulata la relativa graduatoria e dove la stessa risulta consultabile e quanti nuclei familiari sono rimasti esclusi da tale beneficio".