"Sociale e sicurezza, gli obiettivi del 2025"

A pochi mesi dall’inizio del mandato, il sindaco Emanuele Pepa racconta le sfide affrontate, i progetti in corso e la sua idea di sviluppo per il futuro della città.

Sei mesi alla guida di Recanati, soddisfatto?

"Sì, sono soddisfatto, anche se sorpreso dalla complessità della macchina amministrativa, molto diversa da quella privata. Nel settore privato si ha una visione chiara e pluriannuale degli obiettivi, qui, invece, si deve spesso procedere giorno per giorno".

Quali sono le principali necessità dei cittadini?

"Le richieste riguardano principalmente la manutenzione delle strade, le potature e il verde pubblico. Ad esempio, abbiamo dovuto stanziare oltre 40.000 euro per eliminare la boscaglia lungo i margini stradali. Altri temi includono la ricerca di lavoro, un ambito in cui il Comune può fare ben poco, se non facilitare l’incontro tra domanda e offerta, e la ricerca di alloggi, dove il problema principale sono gli alti costi degli affitti".

Parliamo di sicurezza. Si è guadagnato il soprannome di "Sindaco Sceriffo". Come lo interpreta?

"Lo considero quasi un complimento. Nel mio modo di agire metto al primo posto la presenza e l’immediatezza. Ad esempio, in un recente episodio di musica alta, oltre la mezzanotte, ho preferito intervenire personalmente piuttosto che disturbare un vigile reperibile. Uno dei successi più importanti è stato l’arrivo della nuova Tac in radiologia. Un risultato importante, frutto di un lavoro iniziato durante la campagna elettorale. Ora ci concentreremo su altre criticità, come la guardia medica e l’incremento delle attività del punto di primo intervento. Non è facile, ma stiamo dialogando con la Regione".

Le festività natalizie sono state organizzate nonostante le polemiche sulle spese. Cosa risponde?

"Il Natale è un momento di gioia che merita di essere celebrato. Abbiamo investito il minimo necessario, 56.000 euro, e coinvolto sponsor per garantire eventi come la pista di pattinaggio. Le polemiche sono normali, ma il buonsenso è prevalso".

Quali sono gli obiettivi prioritari per il futuro?

"La manutenzione delle infrastrutture resta una priorità. Continueremo a investire nei servizi sociali, a migliorare la sicurezza con nuove telecamere e a rafforzare l’organico del Comune, con l’assunzione di un altro vigile oltre quello che è arrivato da pochi giorni, una persona che si occupa di tributi o i lavori pubblici. Inoltre, lavoreremo sulle partecipate per gestire meglio l’acqua pubblica e altre risorse".

Come è cambiata la sua vita da quando è sindaco?

"Ho dovuto mettere da parte gli hobby. Dedico molto tempo alla città, ma questo è l’impegno che ho preso per Recanati".

Asterio Tubaldi