Sociale, musica e laboratori creativi per l’ultimo pomeriggio

Saranno le realtà attive nel sociale ad animare il terzo e ultimo appuntamento del Carnevale civitanovese, in programma oggi in centro. Non a caso, si chiama ‘Carnevale dell’inclusione’, l’iniziativa organizzata dagli assessorati al Turismo e Servizi Sociali, dove gruppi e associazioni organizzeranno giochi e intrattenimento senza barriere. Varie le attrattive proposte in un pomeriggio di emozioni che prenderà il via già alle 15.30 con la ‘Musica in piazza’ di Radio Linea. Poi, spazio alle associazioni come la Cooperativa ‘Il Faro’, accompagnata dai ragazzi del centro di aggregazione ‘Kalimera’ e del servizio di Educativa di Strada che si cimenteranno in un laboratorio creativo . Ma in piazza XX settembre non mancheranno i ragazzi dell’Anffas che con il progetto ‘Book-Box’ si esibiranno in alcune cover e una canzone inedita accompagnati dagli allievi del laboratorio musicale ‘Il Palco’. Quindi, il turno dei vari gruppi: una rappresentanza del ‘Servizio Sollievo’ regalerà un trucco personalizzato ad ogni bambino, donando anche simpatici palloncini floreali mentre i giovanissimi ‘Spazio Hip Hop- Zona14’ proporranno uno spettacolo di danza. In conclusione ecco i ragazzi dell’associazione ‘Contemporanea 2.0 Aps’ di Vanessa Spernanzoni. Per l’occasione sarà in vigore l’ordinanza del sindaco Fabrizio Ciarapica. In particolare, si tratta del divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli dalle 12 alle 20 in piazza xx settembre, esclusi quelli autorizzati che espongono lo specifico contrassegno che l’organizzazione avrà cura di rilasciare, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle12 alle 20 in piazza Don Lino Ramini , eccetto i veicoli a servizio di disabili e i veicoli dell’organizzazione che espongono i relativi contrassegni. Vietate anche le bombolette spray e la vendita di bottiglie e lattine.