"Socialisti con Ricci? Una fuga in avanti non condivisa con Azione"

"Una fuga in avanti": cosi Tommaso Fagioli, coordinatore regionale di Azione commenta l’adesione alla alleanza di liste e partiti che sostengono la candidatura di Matteo Ricci a presidente della Regione Marche, anche da parte del Movimento socialista liberale a cui aderiscono gli esponenti locali di Azione Ivo Costamagna e Massimo Seri.

Una notizia ch è stata ufficializzata di recente dallo stesso Ricci che per Fagioli però "rappresenta una fuga in avanti e una scelta né discussa né autorizzata dalla direzione regionale di Marche in Azione, tanto più grave alla luce dell’impegno recentemente preso da quest’ultima, di concerto con il segretario nazionale Calenda, di attendere ancora qualche giorno prima di decidere definitivamente l’atteggiamento da adottare di fronte ai programmi e alle opzioni messe in campo dai due schieramenti".

"Riteniamo – aggiunge ancora il coordinatore regionale Fagioli sulla vicenda – che la partecipazione alla vita democratica di Azione debba significare sentirsi parte di una comunità, rispettarne le regole con coerenza e le volontà espresse dagli organismi, difenderne i valori. Anche se questo può talvolta costringere a rinunciare a strategie concepite esclusivamente per appagare velleità personali o di corrente, che non potranno che essere giudicate negativamente dagli elettori".