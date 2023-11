Società Bocciofila in festa. Da cento anni si mira con successo al pallino: passione e ottimi risultati

di Franco Veroli

La storia è iniziata negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, quando numerosi maceratesi appassionati del gioco delle bocce si ritrovavano nell’attuale Campo dei Pini. Spazio in cui, però, furono poi costruiti il monumento ai caduti e l’attuale campo sportivo. A quel punto i giocatori chiesero e ottennero un nuovo spazio poco distante. Nel 1923 lo attrezzarono e fondarono la Società Bocciofila Maceratese. Da quel momento è un susseguirsi di attività. Vengono organizzate tante e importanti gare sportive, ma anche manifestazioni di carattere sociale e ricreativo, che hanno sempre accompagnato la storia della Società, diventata luogo di aggregazione e punto di riferimento. La seconda guerra mondiale rallenta, ma non cancella del tutto l’attività, che riprende a pieno ritmo nel periodo ella ricostruzione post bellica, quando il cavalier Umberto Cornelio, il presidente di allora, insieme ad alcuni collaboratori, dà nuovo impulso alla Società, fino a giungere alla decisione di costruire una sede in via Calabresi, adiacente alla sede Avis, per riunioni e attività sociali. All’inaugurazione, il 16 agosto 1954, molte le autorità e i cittadini presenti, a testimonianza dell’affetto della città per la Società. Ma c’è anche un ospite d’eccezione, Beniamino Gigli, che non si esibisce in qualità di tenore, ma in quanto giocatore, grande appassionato di bocce. Niente di cui stupirsi, dunque, se tanta vitalità negli anni si traduce in un aumento continuo di soci e tesserati, nell’ambito dei quali c’è chi mette in luce grandi capacità, distinguendosi per la sua bravura anche in campo nazionale. Il passaggio da attività amatoriale ad un vero sport agonistico viene dunque naturale, ma non è semplice: bisognava avere i requisiti necessari richiesti dalla Federazione nazionale. Ecco, allora, l’esigenza di un bocciodromo. Il presidente Augusto Bormioli e i suoi collaboratori danno avvio alla realizzazione della nuova struttura in via del Piccinino, ancora oggi sede della Società. E così, con il supporto prezioso e indispensabile di tante persone si arriva al giorno dell’inaugurazione: 2 giugno 1972. Il nuovo impianto permette una intensa attività sportiva e sociale, e i successi non si fanno attendere: 21 maglie tricolori nelle varie categorie, decine e decine di trofei, oggi esposti con orgoglio nella sede. All’inizio degli anni Novanta, dopo una breve presidenza di Giorgio Meschini, nel 1998, quando era presidente Carlo Coppari, vengono apportate modifiche ai campi per renderli più protetti e competitivi. Nel 1999 una nuova disciplina entra a far parte della Società Bocciofila: il biliardo, inizialmente con l’acquisto di quattro biliardi per la specialità boccette; poi altri due per la stecca. Il presidente, Benedetto ’Franco’ Monachesi, costituisce il Centro sportivo biliardo (Csb) con relativa affiliazione alla Federazione nazionale. Anche questa disciplina regala subito significativi risultati. Nel mese di ottobre 2000, la Bocciofila ospita una prestigiosa gara nazionale di biliardo, un gran prix per coppie e singoli, presenti tutti i big nazionali e locali, in una cornice di pubblico eccezionale, in una sede mirabilmente arredata per l’occasione. Sede che verrà poi ulteriormente rinnovata e arricchita: viene realizzato un bellissimo pergolato in legno ideato e messo in opera da Franco Monachesi, vengono creati due nuovi spazi, uno polifunzionale e l’altro per la segreteria, un nuovo arredo e una nuova dislocazione del bar. Ultimo e delicato intervento: bonifica e rimozione dell’amianto, sostituzione del tetto e installazione dell’impianto fotovoltaico, realizzato nel 2012, scelta volta a salvaguardare la salute e a ottenere un consistente risparmio energetico. Nel 2019 è stata effettuata una completa e definitiva ristrutturazione dei campi. Le attività sportive agonistiche proseguono con successo. Il centenario si chiude con due grandi manifestazioni: il Memorial Sesto Foresi di bocce e il Trofeo del centenario di biliardo. Insomma, la Società è viva più che mai, grazie a cento anni di impegno, passione e disponibilità.