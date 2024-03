Soggiorni estivi a Riccione . Via alle domande

L’amministrazione anche quest’anno propone la vacanza della terza età con due settimane di soggiorno estivo a Riccione. Dal 16 al 30 giugno, l’assessorato ai Servizi Sociali organizza un soggiorno marino, riservato agli ultrasessantacinquenni, in pensione completa all’hotel Giulietta. A disposizione anche un autobus per i viaggi di andata e ritorno. La quota a persona è di 1.092 euro in camera doppia, 1.260 in singola, 1.540 in doppia uso singola. Con i 14 pernottamenti sono inclusi i pasti e le bevande, il servizio spiaggia, assicurazione medica e sul bagaglio. Per informazioni e adesioni: ufficio servizi sociali via Giovanni XXIII o 0737 641723 interno 2.