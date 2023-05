Soggiorni estivi per anziani in Lombardia e Veneto

Soggiorni estivi in Veneto e Lombardia per anziani, anche per quest’anno è stata confermata l’iniziativa organizzata dall’amministrazione e dal gruppo di lavoro dell’area anziani della Consulta dei Servizi Sociali, con l’As.so.ci capofila. E’ rivolta ai cittadini residenti nel comune di Civitanova che abbiano compiuto i 55 anni di età. Il soggiorno avrà la durata di 12 giorni nelle località di Abano Terme, nel padovano, e di Boario Terme, nel bresciano. Gli interessati possono scegliere tra due periodi in calendario: da lunedì 28 agosto a sabato 9 settembre oppure da domenica 27 agosto a venerdì 8 settembre. Per partecipare occorre fare domanda ritirando l’apposito modulo all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Civitanova e poi restituirlo, compilato in ogni parte. Disponibilità dello sportello ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, e nei giorni 24, 25 e 26 maggio e non oltre, sempre dalle 9 alle 12, nella sede dell’As.so.ci., che si trova in via Trieste, nei locali dell’ex anagrafe comunale.