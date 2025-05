"Sogno... o forse no" al teatro Don Bosco. Shakespeare rivive con i liceali del Leopardi

Grande successo per i ragazzi del liceo Leopardi che hanno messo in scena al Don Bosco la rappresentazione teatrale "Sogno…o forse no" di Shakespeare. L’evento, diretto da Francesco Facciolli, è stato realizzato dagli alunni del progetto "Teatro a Scuola", coordinati da Luisa Gentili ed Ester Nicoletti. Al termine dell’evento la dirigente, Angela Fiorillo, ha rivolto i suoi complimenti a studenti, docenti e regista: "Ci avete regalato una serata all’insegna di un piacevole divertimento, accompagnandoci nel mondo del sogno, della fantasia, alla presenza di fate, folletti, personaggi bizzarri, assecondando le intenzioni di Shakespeare nella sua commedia più famosa che, nonostante le innumerevoli rappresentazioni, mantiene la sua freschezza". Non meno entusiasta è salito sul palco per Unimc Marcello La Matina, che si è detto commosso.