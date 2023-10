Sola e con un’anca fratturata: "Mi mandano via, ma devo restare nella Rsa"

Vedova, 79 anni, senza figli, una casa al terzo piano e un’anca fratturata. Il quadro è questo e non è confortante. Soprattutto dopo che l’Ast 1 ha deciso che Franca Pagnanelli, maceratese d’origine ed ora residente a Pesaro , non può più stare – ovvero non ha più i requisiti – all’Rsa di Villa Fastiggi. Non può più starci, beninteso, in regime di convenzionamento, mentre nulla vieta che si paghi il ricovero da sola, in regime privato (più o meno 95 euro al giorno al giorno per un totale mensile di circa 3mila euro). Ma Franca non ci sta e si è già rivolta all’avvocato Luca Garbugli, che ha inviato una lettera all’Ast per chiedere di prolungare la permanenza nella struttura di Villa Fastiggi, altrimenti "la mia assistita – scrive – si vedrà costretta a tutelare i propri diritti nelle più opportune sedi".

I fatti. Franca subisce un infortunio il 9 settembre scorso, a seguito del quale riporta la frattura dell’anca destra. Dopo l’intervento viene ricoverata, dal 20 settembre "per un massimo – scrive l’Azienda sanitaria – di 20 giorni". Dopodiché si sottopone ai necessari controlli ortopedici, dai quali emerge, il 10 ottobre, la "persistenza del dolore in sede di frattura" e la necessità di continuare la fisiokinesiterapia fuori carico. Sulla base del riscontro specialistico, la direzione sanitaria della Rsa chiede una proroga di 30 giorni fino al successivo controllo previsto per il 7 novembre. Il medico responsabile dell’Unità di valutazione integrata dell’azienda sanitaria scrive invece che Franca Pagnanelli "non è idonea per l’Rsa". Ovvero, può essere rimandata a casa e continuare la fisioterapia a domicilio.

"Considerato – scrive l’avvocato Garbugli ai vertici dell’Ast – che la signora Pagnanelli, 79 anni, vive sola in un appartamento situato al terzo piano; e visto che la stessa deve proseguire la fisiokinesiterapia senza carico, quindi senza appoggiare le gambe, si invita ad autorizzare la proroga della permanenza nella Rsa almeno fino al controllo previsto per il 7 novembre".

Benedetta Iacomucci