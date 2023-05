Sold out al Mugellini per "Romeo e Giulietta"

Un successo annunciato e confermato per la compagnia vicentina Stivalaccio Teatro, protagonista per il secondo anno consecutivo nel teatro Mugellini di Potenza Picena. Stavolta ha registrato il sold-out lo spettacolo "Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco", commedia dell’arte interpretata sul palco dagli attori Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello (che è anche regista della rappresentazione). "Shakespeare diventa, per noi, materia viva nella quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo", questo il commento della compagnia.