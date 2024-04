Sold out all’incontro con Morbidoni e Bugalini sulla filosofia del corpo

Sold out l’evento della rassegna culturale di Filosofarte "La neuroscienza incontra la filosofia", alla Locanda sul mare, con gli interventi del professor Paolo Morbidoni, docente invitato dall’Università di Scienze teologiche de L’Aquila, e della dottoressa Serena Bufalini, pedagogista e terapista specializzata in massaggio neuro rilassante. Affrontato il tema della filosofia del corpo, tra ansia e stress, permettendo di valorizzare le realtà locali e la passione, oltre che la professionalità dei nostri giovani di fare cultura e lasciare il segno. Presente il consigliere comunale Gianluca Crocetti per i saluti istituzionali. Ha elogiato l’iniziativa per il rilancio culturale sul territorio anche il sommelier del tartufo Daniele Violoni in arte "thelordoftruffle".